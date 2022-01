Segregati ad Alicudi: “Senza vaccino sarà impossibile raggiungere il nostro ospedale”

di Luana Spanò – Da giorno 10 per salire sui mezzi pubblici sarà necessario essere in possesso del Super Green Pass e non sarà sufficiente esibire il tampone.

Grande preoccupazione tra gli abitanti di tutte le isole minori italiane.

In una nota indirizzata al governo dall’ANCIM e i sindaci dei 35 Comuni presenti su 87 Isole, si legge: “Limitare l’accesso ai trasporti marittimi comporta, di conseguenza, una enorme limitazione all’accesso ai servizi essenziali.”

Tante le testimonianze dei cittadini raccolte in queste ore. Grande disagio si respira anche alle Eolie. Per gli abitanti non vaccinati dell’arcipelago, formato da 6 isole con stesso comune, sarà difficile lo spostamento anche all’interno dello stesso.

Impossibile per gli eoliani che abitano ad Alicudi, Filicudi, Stomboli, Panarea e Vulcano raggiungere Lipari per usufruire di servizi essenziali come cure mediche o per l’approvvigionamento. Stessa situazione anche per l’isola di Salina.

Grande preoccupazione da parte degli abitanti dell’isola di Alicudi, la più piccola e lontana: “Senza vaccino sarà impossibile raggiungere il nostro ospedale a Lipari”. Sull’isola sono presenti solo una piccola guardia medica e una bottega.

I consiglieri di maggioranza Giuseppe Finocchiaro, Ugo Bertè e Giuseppe Grasso si uniscono ai sindaci delle isole minori e in un intervento spiegano:

“Premettendo che siamo convinti che il vaccino sia la migliore soluzione di protezione per tutelarsi dalle gravi conseguenze causate da un contagio di Covid – 19 e che crediamo che vaccinarsi sia assolutamente opportuno!

Dal 10 gennaio per tutti i mezzi di trasporto non basterà più il tampone, ma servirà il vaccino.

La questione ci tocca molto da vicino in quanto nel caso delle isole minori d’Italia il collegamento con la terraferma può avvenire esclusivamente con mezzi di trasporto pubblico.”

I consiglieri continuano specificando che questo non garantirà la continuità territoriale e la piena libertà di movimento.

