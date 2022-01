Guy Williams? Non era messinese: ecco la verità sulle origini siciliane di Zorro

di Domenico Mazza – Su Wikipedia, alla voce Guy Williams, si legge:

“Armando Catalano nacque a Fort George, New York. I suoi genitori, Attilio Catalano e Clara Arcara, erano italiani emigrati dalla Sicilia negli Stati Uniti. Il nonno, un ricco coltivatore di legname da costruzione di Messina, aveva donato ad Attilio dei terreni nel New Jersey. Infine Attilio si stabilì a New York e divenne un agente assicurativo. “

Dopo accurate ricerche genealogiche posso tranquillamente affermare che la storia a proposito delle origini messinesi di Williams, a partire da quella del nonno commerciante di legname a Messina, è totalmente priva di fondamento. La stessa biografia ufficiale del futuro Zorro, presente sul web, non accenna minimamente alle origini “strettesi” del leggendario attore Disney.

Andiamo per ordine. L’archivio dello stato civile di Messina non contiene nulla riconducibile al signor Attilio Catalano, padre di Guy, proprio nulla. Una ricerca più accurata, tenendo presente i documenti di Ellis Island e dello stato civile di New York, ci restituisce invece la verità. Attilio Catalano nacque a Lercara Friddi, in provincia di Palermo!

Da qui, nei primissimi anni del Novecento, emigrò negli Stati Uniti in concomitanza con altri personaggi famosi originari del paese palermitano: Salvatore Lucania che poi diverrà il famigerato boss Lucky Luciano e Nino Sinatra, padre del grandissimo Frank.

Comunque il bicchiere va sempre visto mezzo pieno! Le origini messinesi ci sono ma brancolano nel mistero. La madre di Guy Williams è Clara Arcara, nativa di Messina, la quale partì dalla città dello stretto con la madre Maria Zumbo, una donna le cui origini messinesi non sono state accertate, e il fratello Oscar. Vi è da fare una constatazione. Clara è nata a Messina (l’atto risulta dagli elenchi ma è andato perso) ma il cognome è tipico della provincia di Palermo. Infatti, come risulta da database “ufficiosi” (per esempio Cognomix) ad oggi non risulterebbero cittadini dal cognome Arcara residenti in alcun comune del messinese.

E se Guy Williams fosse palermitano?

