Mafia dei Nebrodi, confiscati 7 milioni di beni ad imprenditore della macellazione

La sentenza d’Appello ha confermato la confisca di beni per 7 milioni di euro ad un imprenditore dell’area dei Nebrodi attivo nella macellazione della carne. Ad eseguirla nelle ultime ore gli uomini della Direzione Investigativa Antimafia.

L’impresario sulla base delle risultanze emerse dalle indagini condotte dalla D.I.A. e coordinate dalla D.D.A. di Messina, – è ritenuto soggetto socialmente pericoloso a seguito di vicende giudiziarie per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, abusivismo finanziario e usura, delitto quest’ultimo per il quale è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile nel 2009.

L’imprenditore, peraltro, emerge quale soggetto menzionato da collaboratore di giustizia come operatore economico vicino ad ambienti mafiosi “nebroidei” e “tortoriciani”.

L’attività investigativa della D.I.A. ha permesso di accertare come il proposto nel periodo oggetto d’indagine, pur non avendo formalmente dichiarato redditi sufficienti a giustificare le rilevantii dsponibilità economiche, sia riuscito ad accrescere il proprio patrimonio personale ed imprenditoriale ricorrendo anche all’intestazione di beni a congiunti e parenti.

La misura ablativa eseguita oggi è provvedimento di secondo grado che segue quelli di sequestro e di confisca emessi dal Tribunale di Messina-Sezione M.P. già nel corso del 2020 nei confronti dell’imprenditore.

Nel complesso sono stati oggetto del provvedimento ablativo: la quota pari al 50% di società nonché la quota pari al 20% del Fondo Consortile di un Consorzio; 17 unità immobiliari (fabbricati e terreni); 20 mezzi personali ed aziendali e vari rapporti finanziari.

