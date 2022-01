Patto federativo Più Europa – Azione, Ferrandelli: “Siamo punto di riferimento di migliaia di italiani”

“Oggi Nasce il patto federativo tra +Europa e Azione.

Sono forze che già a livello nazionale e parlamentare lavorano insieme e anche a livello territoriale si creeranno gruppi consiliari come già fatto nella città di Palermo.

Questo coordinamento politico volge a creare uno spazio liberal democratico ecologista ed europeista per diferndere i diritti dei territori e creare le basi per una proposta politica che punti sullo sviluppo.

Un progetto concreto,dedicato e aperto a chi non si riconosce negli estremismi dei sovranisti ne nei populismi di sinistra.

Così in una nota alla stampa Fabrizio Ferrandelli presidente dell’assemblea di + Europa durante l’evento di Roma che vede siglare un patto federativo tra +Europa e Azione.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it