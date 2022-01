Domani a scuola a Messina, annullata l’ordinanza di De Luca

di Michele Bruno – Annullata l’ordinanza del Sindaco di Messina con cui si decideva la chiusura delle scuole e la didattica a distanza. Da domani gli alunni dovranno tornare a scuola.

A deciderlo è stato il Tar di Catania, nella persona del Presidente Daniele Burzichelli, che ha accolto immediatamente il ricorso fatto dal Comitato Scuola in Presenza. Ricorso depositato attorno alle 3 di mattina e decisione presa dal Presidente alle 14.

Come detto qui diverse volte, la misura è illegittima perché va oltre l’ordinanza del Presidente Nello Musumeci, che stabiliva la possibilità della dad soltanto in zona arancione o rossa, ma Messina non è in arancione.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it