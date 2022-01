Principato si dimette dall’Ente Teatro

di Michele Bruno – Si è dimesso dal ruolo di consigliere del Cda dell’Ente Teatro l’arch. Nino Principato. La decisione clamorosa, dopo due anni di incarico condito da polemiche, è arrivata per sua stessa volontà.

Il Motivo? Lo si leggerebbe in una lettera inviata lo scorso 10 Gennaio al Presidente dell’Ente Orazio Miloro e al sovrintendente Gianfranco Scoglio. L’assenza di una retribuzione in un ruolo ritenuto così importante. Principato non vorrebbe più fare “volontariato”.

Tra le tante polemiche di cui si è reso protagonista in questi anni e che hanno portato a numerose richieste di dimissioni, quella contro la scelta della Giunta nell’estate 2020 di dedicare strade alle “madri costituenti”, l’accusa ad Achille Lauro di essere stato blasfemo a Sanremo, e l’ultima sul Green Pass.

Stavolta lo ha fatto senza che nessuno lo chiedesse.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it