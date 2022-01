Comune di Lipari, da domani in zona arancione

Per effetto dell’Ordinanza contingibile e urgente n.3 del 13.1.2022 del Presidente della Regione

Siciliana, il Comune di Lipari passerà in zona arancione da sabato 15 a mercoledì 26 gennaio 2022, quale misura di contenimento dei contagi e contrasto alla emergenza epidemiologica da Covid 19.

Tale provvedimento si è reso inevitabile visti i dati forniti dalle Autorità Sanitarie relativi alla

diffusione del virus sul nostro territorio che mostrano nell’ultimo periodo un preoccupante e

repentino aumento dei casi di positività tale che aveva portato l’Amministrazione a richiedere alle Autorità Sanitarie un parere sulla possibile istituzione della zona arancione. Successivamente, la stessa ASP di Messina e il Commissario ad acta per l’Emergenza Covid avevano inviato al Dipartimento ASOE – Regione Siciliana una comunicazione in cui si includeva il Comune di Lipari tra i territori considerati ad alto rischio per l’andamento epidemiologico particolarmente critico, che

ha motivato le disposizioni dell’Ordinanza regionale per il nostro territorio.

Per conoscere le regole che entreranno in vigore da domani è possibile consultare la tabella emanata dal Governo sulle attività consentite senza/con green pass “base”/”rafforzato” al seguente link:

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/

tabella_attivita_consentite.pdf

