Scerbature in corso a Messina: ecco il calendario

Da lunedì 17 sino a mercoledì 19, nella fascia oraria 20-6, sarà vietata la sosta sul lato sinistro, secondo il senso di marcia, di via Duca degli Abruzzi e nei quadrilateri compresi tra le vie:

S. Agostino lato nord, corso Cavour lato monte, E. Martinez lato sud, entrambi i lati di via XXIV Maggio e dei tratti interclusi delle vie Oratorio della Pace, Romagnosi, della Munizione e S. Cristoforo;

T. Cannizzaro lato nord, C. Battisti lato valle, dei Verdi lato sud, Garibaldi lato monte e entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie del Vespro, Ghibellina e Centonze.

Mercoledì 19 e giovedì 20, dalle ore 6 alle 14, sosta interdetta su entrambi i lati delle vie Don Paolo Mondio, dei Bottai, dei Cestai, Palamitara e sul lato sud di via R. Livatino, nel tratto compreso tra le vie Palamitara e Don Paolo Mondio.

Da mercoledì 19 sino a venerdì 21, sempre nella fascia oraria 20-6, il divieto insisterà sul lato destro, secondo il senso di marcia, di via Duca degli Abruzzi e nei quadrilateri compresi tra le vie:

Garibaldi lato monte, dei Verdi lato nord, C. Battisti lato valle, entrambi i lati di via I Settembre e dei tratti interclusi delle vie S. Filippo Bianchi, Ghibellina e Centonze;

Consolato del Mare lato nord, Garibaldi lato monte, Pozzo Leone lato sud, corso Cavour lato mare ed entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie S. Camillo, Cavalieri della Stella, A. Gasparro e Argentieri.

I divieti sono stati disposti per consentire agli operatori della Messinaservizi l’esecuzione di interventi di scerbatura. L’interdizione della sosta non deve essere contemporanea in tutte le strade interessate ma esclusivamente nei soli tratti in cui si prevede di intervenire nelle singole giornate.