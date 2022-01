Scuole, cosa ha risposto l’Asp a De Luca sulla possibile chiusura?

di Michele Bruno – Stamattina il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha pubblicato la risposta a lui indirizzata da Asp Messina, firmata dalla Dott.ssa Edda Paino, Direttrice del Dipartimento di Prevenzione Asp, sulla sua richiesta in merito alla chiusura delle scuole.

La dirigente Asp, nella sua nota, ha richiamato l’ordinanza del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, nella quale si fa riferimento, all’art.2, alla possibilità di attivare la dad solo per 10 giorni massimi, e solo in zona arancione o rossa (E’ per questo stesso motivo che il Tar l’ha impugnata, oltre all’orientamento del Governo Draghi, favorevole alla riapertura).

Spiega che le circostanze devono individuare un rischio epidemiologico elevato all’interno del settore scolastico, quindi un importante focolaio in atto. E la decisione deve essere presa previo parere favorevole dell’Asp stessa. Parere che De Luca ha chiesto ed è arrivato adesso.

Conclude infine che, nonostante l’alto numero di contagi a Messina e in Provincia, in aggiunta alla premessa, Asp non individua focolai nelle scuole in atto, il parere è quindi comunque negativo.

De Luca ha risposto in polemica:

«Se prima a scuola non vi infettate tutti bisogna frequentare le lezioni in presenza!».

