Covid, questa settimana meno contagi, positivi e decessi a Messina

di Michele Bruno – Meno contagi, positivi e decessi a Messina negli ultimi 5 giorni. Lo dicono i dati diffusi dall’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid a Messina, Alberto Firenze.

Giorno (Gennaio) Positivi Messina Tot Positivi Messina Positivi Provincia Tot Positivi Provincia Ricoveri Morti 12 504 5783 1396 14639 207 7 13 408 5725 976 14423 203 11 14 349 5343 981 13513 217 4 15 354 5032 962 12808 214 2 16 245 5103 502 12513 216 4

Seppure manca il dato sul tracciamento, quindi non siamo in grado di calcolare l’incidenza dei tamponi su contagi e positivi, sembra si possa dire che c’è un sensibile calo dei contagi giornalieri a Messina (passati da 504 a 245) e in Provincia (da 1396 a 502).

Il numero del totale dei positivi è sceso dai 5783 a 5103 di ieri a Messina, da 14639 a 12513 in Provincia. Al netto dell’incidenza, possiamo pensare che sia il numero dei guariti che della riduzione dei contagi possa aver influito.

Migliore anche il dato dei decessi. Da un picco di 11 di giovedì, ai 4 di ieri, pur se erano ancora meno giorno 15 (2).

Questo dato potrebbe confermare quello che in generale dicono gli esperti, cioè che al livello nazionale stia venendo raggiunto il picco dell’ondata di Omicron, ci prepareremmo quindi alla fase calante.

Osserveremo i dati della prossima settimana sperando di confermare un andamento meno negativo.

Il dato che lascia un po’ di preoccupazione è quello dei ricoveri, che nel complesso sono aumentati molto venerdì (217) e poi rimasti pressoché stabili.

Attualmente ci sono 119 ricoverati al Policlinico G. Martino, 45 al Papardo, 42 all’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona PdG, 9 al Centro Neurolesi Bonino-Pulejo, uno al Piemonte.

34 sono in tutto i ricoverati in terapia intensiva, tra Policlinico (22) e Papardo (12).

