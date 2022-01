Scout: “Giovani del domani”

Di Ketty Costa – Dopo l’appello dell’Assessore alle Politiche Giovanili Enzo Caruso alle quattro Associazioni Scout cittadine – AGESCI, CNGEI, ASSORAIDER E MASCI- di attuare delle attività educative volte alla Cittadinanza attiva e al senso di “Identità Cittadina” sulla base del metodo Scout, il CNGEI ha deciso di rispondere.

In particolare, i Lupetti del Gruppo Messina 1 (bambini dell’età di otto anni) sono andati, insieme con i loro Capi Educatori Gianfranco Scipilliti e Monica Sardo, alla caccia di monumenti cittadini seguendo la Mappa “Messina Misteriosa”, distribuita all’info Point di Palazzo Weigert.

Il coinvolgimento dei bambini in questa attività ha avuto come obiettivo principale, oltre che la socialità dei ragazzi, la dimostrazione che Messina ha tanto e puo’ avere tanto grazie anche alla conoscenza della stessa.

Al termine della caccia, i Lupetti sono stati accolti dall’Assessore Caruso e hanno ricevuto il gadget previsto dal progetto “Messina Misteriosa”.

Nella stessa giornata i senior dello stesso gruppo, guidati dal Coordinatore Senior Damiano Di Giovanni e la Commissaria di Sezione Mariateresa Cristani, hanno ripristinato l’accesso a seguito di una sostanziosa pulizia alla villetta Lord Baden Powell, ubicata in prossimità della Chiesa di Montalto.

“Un virtuoso esempio di Cittadinanza attiva – commenta l’Assessore Caruso – di cui non possiamo che essere fieri perché, attraverso queste azioni concrete, è possibile educare al senso civico, al rispetto del bene comune e al senso di appartenenza: Educare i bambini, per avere dei Buoni Cittadini domani. Spero che anche i Gruppi delle altre Associazioni Scout scendano in campo per gli stessi obiettivi”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it