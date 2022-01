Dopo 20 anni l’Euro piace a due italiani su tre

Dopo 20 anni di lira due italiani su tre approvato il passaggio dalla lira all’euro mentre rimane un 23% che rimpiange la vecchia valuta italiana. E’ quanto emerge dall’indagine di Swg.

Secondo i dati del sondaggio il 19% ritiene che l’ingresso della moneta europea sia stata giusta, a cui si aggiunge un altro 47% che concorda nella valutazione finale ma ritiene che ”avrebbe dovuto essere gestita diversamente”, per un totale che arriva al 66%. Che sia stata una decisione sbagliata invece continua a pensarlo il 23% della platea mentre il restante 11% ha risposto ”non saprei.

”Dal 2002 ad oggi i cittadini hanno avuto modo di assimilare la moneta unica, ne hanno valutato pregi e difetti e ora il resoconto è prevalentemente positivo, anche se non mancano perplessità e critiche”, scrive Swg. ”Sono sempre meno coloro che reputano la moneta unica una limitazione che danneggia le politiche economiche del Paese; mentre si sta lentamente espandendo l’opinione per cui essa sia una garanzia per la stabilità e per la solidità dell’export delle imprese italiane”, spiega l’istituto. (Mis/Adnkronos)

