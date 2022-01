PerPulire S.r.l.: servizi ad hoc per il cliente

Il 2021 è stato un anno di grande evoluzione per il Sud Italia e in particolar modo per la Sicilia nell’ambito pubblico. Il settore della pulizia professionale rientra tra le realtà di maggior successo ad aver fatto grandi passi avanti in seguito alla pandemia. Un’azienda nel campo del cleaning che ha investito molto sulla Sicilia è stata PerPulire S.r.l., che solo nell’ultimo anno ha registrato l’apertura di due nuove filiali sul territorio.

Saper innovare pur restando fedeli ai propri principi è una sfida prefissata da molte imprese ma che non tutte sono in grado di superare. PerPulire, azienda tra le leader nel settore del cleaning professionale impegnata nella distribuzione di prodotti, attrezzatura e macchinari industriali, ha superato la prova a pieni voti. Nel corso degli ultimi anni, grazie anche all’incredibile crescita aziendale che ha condotto all’apertura di nuove filiali su tutto il territorio nazionale, ha dimostrato di essere tra i principali player del settore, non limitandosi alla distribuzione di prodotti igienizzanti industriali, ma estendendo il suo raggio d’azione all’erogazione di servizi specifici per le aziende quali imprese di Facility Management, strutture Horeca, Case di Riposo e tante altre realtà. Sotto la guida dell’Amministratore Unico Andrea Cossu e il National Key Account Manager Massimiliano Mastrorillo, PerPulire è strutturata su più reparti che lavorano anche alla Ricerca e allo Sviluppo tra cui l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Qualità che scelgono accuratamente i migliori articoli green con una particolare attenzione verso il tema della sostenibilità ambientale.

La scelta di un fornitore partner a cui affidarsi non è semplice, soprattutto se l’obiettivo è quello di seguire un percorso di collaborazione insieme: difatti, mentre molte imprese si limitano alla fornitura di soluzioni per la pulizia professionale, PerPulire si occupa della consegna dei prodotti e segue i suoi clienti offrendo servizi ad hoc e predisponendo esperti di settore, tecnici specializzati e installatori. La presenza di questi ultimi è fondamentale ad esempio nello sviluppo e nella gestione degli “Start-Up”, complesse procedure da effettuare durante l’acquisizione di un appalto quali l’approvvigionamento di articoli necessari per tutte le operazioni di pulizia, la formazione del personale e l’installazione dell’attrezzatura e dei macchinari previsti. In quest’ottica, i tecnici si adoperano ad organizzare il cantiere di pulizia rispettando i tempi strettissimi dal passaggio di commessa apportando un miglioramento al livello di sicurezza e qualità. Altrettanto fondamentale è l’aggiornamento costante della squadra: attraverso corsi di formazione periodici PerPulire si assicura che non venga mai meno il percorso di crescita professionale dei suoi clienti.

Sinonimo di qualità e innovazione, PerPulire si serve delle competenze e della professionalità dei suoi collaboratori in grado di fare davvero la differenza all’interno delle imprese di pulizie. Il plus del Gruppo, guidato da Andrea Cossu, che lo differenzia dalle altre aziende di distribuzione, è costituito da un’impronta estremamente tecnica. L’Ufficio Tecnico in particolare ha giocato un ruolo influente nella diffusione della normativa dei Nuovi CAM 2021, i Criteri Ambientali Minimi per i servizi di pulizia e sanificazione in ambito civile e sanitario, contribuendo a sensibilizzare le aziende italiane riguardo le novità del settore istituite dal Ministero. PerPulire supporta le imprese di Facility Management nelle Gare d’appalto, un servizio unico per il settore che ha condotto la maggior parte delle aziende partecipanti a scalare le classifiche d’aggiudicazione e ottenere spesso l’appalto per cui avevano gareggiato.

Come può oggi un’azienda di alto profilo considerarsi tale nel mondo delle pulizie professionali senza una piattaforma online che rappresenti un’innovazione nella gestione dei cantieri di tutta Italia? Infatti PerPulire dispone di un portale web ideale per le aziende, che possa mettere in relazione operatori, responsabili del cantiere, uffici acquisti, amministrazione, controllo qualità e sicurezza. Innovativa, semplice e intuitiva, la piattaforma dispone di sezioni specifiche per le diverse aree di destinazione e i vari marchi trattati come Direct Clean, Sutter, Lucart, TTS e VIP Clean, e molti altri nomi conosciuti nel settore delle pulizie professionali.

La speranza è che innovazioni di questo tipo possano giovare al mondo degli appalti pubblici siciliani ponendo una maggiore attenzione al settore, messo a dura prova in questi ultimi anni soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria.

