Premio Lucio Dalla a Sanremo, invitati i messinesi Antonio Stella e David Cuppari

Ci saranno i messinesi Antonio Stella e David Cuppari ad aprire la serata della 5° Vetrina di Premio Lucio Dalla a Sanremo. I due artisti lo scorso giugno hanno guadagnato il secondo e terzo posto dell’ultima edizione del premio con “Demolita” e “Gli americani” e si sono riuniti nel progetto Kamikaze, in tributo al cantautore bolognese. Saranno loro a curare la colonna sonora della kermesse del prossimo febbraio.

Stella e Cuppari, da sempre accomunati dall’amore per Lucio Dalla, si esibiranno nella serata che precede la finalissima del Festival di Sanremo (il 4 febbraio) nella Sala delle Feste del Grand Hotel Des Anglais della Città dei Fiori in apertura dell’evento e poi con altri interventi fino al classico gran finale che si conclude sempre, sia a Roma che a Sanremo, con l’interpretazione de L’Anno che verrà con tutti gli artisti “in vetrina”.

Appuntamento dunque per venerdì 4 Febbraio a Sanremo coi Kamikaze di Messina che rappresenteranno l’intera Sicilia in quel dell’atmosfera cittadina durante il Festival di Sanremo 2022.

La serata sarà video-registrata e andrà in onda la settimana successiva sul network nazionale Odeon Tv.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it