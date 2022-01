Vertenza Blujet, M5S presenta interrogazione al Ministero delle Infrastrutture

“Presenteremo, nelle prossime ore, un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità affinché venga accertato se ci sia il rischio effettivo di esubero per 46 lavoratori nell’espletamento della nuova gara per la concessione della tratta Messina – Reggio Calabria, dal 2018 affidata alla Blu Jet, società partecipata da Rfi. È doveroso fornire alla nostra comunità tutti i chiarimenti sul caso e attivarsi per scongiurare ricadute sul livello occupazionale”. Lo scrivono in una nota i parlamentari messinesi del MoVimento 5 Stelle.

“Alcune organizzazioni sindacali – continuano i rappresentanti del MoVimento – hanno denunciato che con l’espletamento della nuova gara per i servizi di trasporto Messina – Reggio Calabria, una quota di lavoratori risulterebbe in esubero. In particolare, in questa circostanza, non ci sarebbe la piena applicazione della clausola sociale inserita nel disciplinare di gara a tutela dei lavoratori. Ciò determinerebbe un impatto sociale ed economico importante che non deve assolutamente ricadere sui lavoratori e le loro famiglie, ancor di più in questa fase di emergenza sanitaria. Qualora tale rischio venga confermato dal Mims, chiederemo a Rfi di ricollocare al suo interno i lavoratori provando così ad assicurare una continuità lavorativa e non impattando sui livelli occupazionali”.

E concludono: “Esprimiamo la nostra vicinanza ai lavoratori che stanno vivendo ore di incertezza e di poca chiarezza. Da parte nostra tutto l’impegno a dissipare ogni dubbio e a trovare una soluzione veloce, che li tuteli in modo effettivo”.

