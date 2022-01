Carceri: Cartabia, sovraffollamento e’ al 114%

Il primo e piu’ grave tra tutti i problemi delle carceri “continua ad essere il sovraffollamento: ad oggi su 50.832 posti regolamentari, di cui 47.418 effettivi, i detenuti sono 54.329, con una percentuale di sovraffollamento del 114%. E’ una condizione che esaspera i rapporti tra detenuti e rende assi piu’ gravoso il lavoro degli operatori penitenziari, a partire da quello della polizia penitenziaria, troppo spesso vittima di aggressioni”. Lo ha sottolineato la ministra della Giustizia Marta Cartabia nella sua relazione al Senato.

Parlando poi della riforma “fondamentale” del Csm ha detto:”Sono certa che nelle prossime settimane potremo progredire nella scrittura anche di questo atteso capitolo di riforma, che il Pnrr ci impegna ad approvare entro il 2022. La Camera ha gia’ calendarizzato la discussione in aula e quella scadenza dovra’ essere rispettata.Per parte mia continuero’, come ho fatto nei mesi scorsi e come ben sanno tutti coloro con cui ho avuto interlocuzioni sul tema, a dare la mia massima disponibilita’ per accelerare il corso di questa riforma e per sollecitarne l’esame da parte dei competenti organi del Governo”.

