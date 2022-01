City Nature Challenge 2022, censimento della biodiversità nel territorio peloritano

Dal 29 aprile al 2 maggio 2022 si può partecipare al “censimento” della biodiversità nel territorio peloritano identificato con le proprie foto sulle piattaforme iNATURALIST. Immortalare la biodiversità del comprensorio dei Peloritani osservando flora e fauna. Perché la pandemia non ferma la natura. E non ferma neanche i cittadini scienziati! Il Dirigente del Settore Ambiente, dott. Salvo Puccio, ha aderito alla nuova edizione della City Nature Challenge, iniziativa promossa da AssoCEA Messina APS, presieduta dall’ing. Francesco Cancellieri. L’obiettivo è quello di evidenziare come la biodiversità costituisca la rete della vita e sul fatto che la totalità di tutti gli organismi viventi presenti sul pianeta sia minacciata dalla perdita di specie, dall’inquinamento, dall’eccesso di nutrienti, dal sovra pascolo, dall’agricoltura intensiva, dal fuoco, dall’erosione del suolo, dalla desertificazione e dal cambiamento climatico.

La City Nature Challenge è un format internazionale di registrazione delle osservazioni naturalistiche, nato nel 2016 come sfida tra San Francisco e Los Angeles, grazie alla California Academy of Sciences e al Natural History Museum di Los Angeles. Nei giorni della challenge i cittadini potranno esplorare il territorio scattando foto della flora e della fauna selvatica con il proprio smartphone o con la fotocamera digitale, caricandole sulla piattaforma digitale iNaturalist (https://www.inaturalist.org/) e, contestualmente, sui propri profili social, utilizzando gli hashtag: #CNC2022, #citynaturechallenge #Peloritani e #Messina2022. Dal 3 al 8 maggio 2022, con l’aiuto degli esperti naturalisti e scienziati di tutto il mondo, saranno identificate le specie fotografate come riportato nel progetto all’indirizzo: https://bit.ly/33tvcSK Il 9 maggio 2022 saranno annunciati e pubblicati i risultati a livello mondiale sul sito ufficiale citynaturechallenge.org. Inoltre, la Città Metropolitana di Messina proporrà, con il Nodo InFEA Provinciale diretto dal dott. Giuseppe Cacciola e con la collaborazione del laboratorio Regionale InFEA di ARPA Sicilia e di AssoCEA Messina APS, referente locale per le attività per la City Nature Challenge, le seguenti attività di educazione ambientale con tutti gli istituti di istruzione superiore del territorio: – 2 incontri con gli istituti di istruzione superiore per approfondire, con la collaborazione dei referenti ambientali di ogni istituto, cosa siano Rete Natura 2000 ed il funzionamento della APP iNATURALIST; agli incontri previsti online saranno presenti il prof. Vincenzo Piccione, Geobotanico componente della CTS di AssoCEA Messina APS, ed il dott. Renzo Ientile, Naturalista dell’Università degli Studi di Catania; – il 21 maggio 2022 in programma la celebrazione della Giornata Europea di Rete Natura 2000, in collaborazione con il Parco Regionale dei Monti Nebrodi, il Parco Fluviale dell’Alcantara e la struttura di gestione delle Aree protette della Città Metropolitana di Messina. Le attività conclusive del Progetto di Educazione Ambientale dedicate alla valorizzazione della Biodiversità si svolgeranno con la visita delle 2 classi che avranno effettuato più segnalazioni con INATUALIST nelle Aree Protette presenti nel territorio della Città Metropolitana nel corso della celebrazione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il 5 giugno 2022. L’iniziativa nazionale della City Nature Challenge ha il patrocinio di diverse istituzioni tra cui il Ministero della Transizione Ecologica, ISPRA, Federparchi-Europarc e il CESAB che è lead partner del progetto.

