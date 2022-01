Siracusano (FI) a ministro Cartabia: più magistrati e Pala Giustizia a Messina

“A Messina c’è una carenza patologica di magistrati. Consideri che nel Tribunale della mia città ogni magistrato deve gestire circa 1.072 cause: un numero imbarazzante. Una situazione insostenibile che causa ovviamente ritardi inaccettabili per i cittadini.

Allo stesso tempo, da anni chiediamo la realizzazione del cosiddetto Pala Giustizia, gli operatori non possono continuare a lavorare in condizioni precarie, in una continua emergenza, senza riuscire a garantire un servizio adeguato alla collettività.

Signor ministro, anche la città di Messina confida nel suo lavoro, nella sua competenza, per risolvere problemi che si trascinano ormai da decenni e che devono essere una volta per tutte superati”.

Lo ha detto Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e componente della Commissione Giustizia, intervenendo in Aula a Montecitorio, dopo le comunicazioni del ministro Marta Cartabia.

