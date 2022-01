Cessazione Giudice di Pace Tortorici, parlamentari M5S incontrano Cartabia

Questo pomeriggio i parlamentari del Movimento 5 Stelle, Grazia D’Angelo, Francesco D’Uva e Antonella Papiro, hanno incontrato la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, per rappresentarle alcune criticità relative alla giustizia sul territorio di Messina e provincia.

“Ringraziamo la Ministra Cartabia per la proficua interlocuzione tenutasi nell’incontro di oggi”, dichiarano i parlamentari M5S Grazia D’Angelo, Francesco D’Uva e Antonella Papiro.

“Abbiamo esposto alla Guardasigilli alcune delicate questioni relative all’amministrazione giudiziaria di Messina e Provincia. Tra queste, l’imminente cessazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Tortorici, come disposto da un decreto dello scorso 11 gennaio.

La chiusura del presidio del Giudice di Pace di Tortorici rappresenta una privazione per tutto il territorio dei Nebrodi, già penalizzato in termini di mobilità, giacché garantisce non solo un avamposto di giustizia ma anche un importante servizio per i Comuni limitrofi. Per questo motivo, ci siamo fatti portavoce delle istanze del territorio su cui siamo felici di aver riscontrato l’apertura della Ministra, alla quale abbiamo consegnato la documentazione che potrebbe farle rivalutare la decisione assunta da decreto.

Con l’occasione, abbiamo, inoltre, evidenziato la situazione relativa all’edilizia giudiziaria della città di Messina. Riteniamo” – proseguono i parlamentari – “che l’attenzione sul tema dell’edilizia giudiziaria debba rimanere alta in quanto non è un tema appannaggio di pochi operatori del diritto ma riguarda tutti i cittadini. Spazi idonei e decorosi sono imprescindibili per l’efficiente amministrazione della giustizia e sono fondamentali per garantire a tutti i cittadini il diritto di difesa.

Auspichiamo che al certo impegno della Ministra Cartabia segua la risoluzione delle criticità esposte, per il bene della città di Messina e dell’intera provincia.

La Ministra ci ha anche comunicato che domani sarà proprio nella Città dello Stretto per un importante incontro-dibattito che si svolgerà nell’Aula Magna dell’Università, accogliendo l’invito del Presidente emerito della Corte Costituzionale, prof. Gaetano Silvestri. Al termine si recherà al Tribunale per un saluto istituzionale” – concludono i parlamentari.

