C&T lancia NAVIGO, il nuovo programma con sconti per pendolari e residenti

Si chiama NaviGo ed è il nuovo programma di sconti di Caronte & Tourist per residenti e pendolari.

Come era stato annunciato dalla nota società di traghettamento, dopo aver abbassato le tariffe per attraversare lo Stretto di Messina (investendo allo scopo i fondi giunti col Decreto Ristori) la Compagnia adesso presenta una serie di nuove proposte in materia di scontistica e di fidelizzazione che partiranno il primo febbraio che “premieranno” soprattutto i viaggiatori frequenti e i cittadini dell’area dello Stretto.

Le attesissime novità in materia di prezzi sono dunque arrivate e sono state illustrate durante una conferenza stampa questa mattina, nella Sala Consulta della Camera di Commercio di Messina.

A darne tutti i dettagli, il responsabile del personale e della comunicazione, Tiziano Minuti.

“E’ una rivoluzione copernicana dove al centro c’è sicuramente il cliente. Quello dei residenti è un tema su cui siamo stati sollecitati più volte, così come quello dei prezzi.”, esordisce Minuti.

I prezzi dei biglietti erano stati da tempo oggetto di attenzione da parte della clientela che viaggia con frequenza sullo Stretto; la società aveva da sempre argomentato la linearità delle tariffe di altri armatori in Italia e in Europa, soprattuto dal momento in cui la società non è mai stata soggetta ad alcun contributo pubblico.

“Prima d’ora non si era mai verificata la modalità per poter venire incontro a queste esigenze. Ma siamo persone di parola e adesso con il primo contributo pubblico che abbiamo ricevuto, il Decreto ristori, gli azionisti di C&T hanno deciso di rimettere in circolo il denaro ricevuto abbassando le tariffe e rivedendo il sistema dei vantaggi. Questo nuovo sistema premia i clienti ed ha un valore sociale.”

Nella “rivoluzione copernicana”, rientrano anche altre novità: dal primo aprile, infatti, la società sospenderà i “biglietti omaggio”, destinati fino ad ora a persone e/o categorie senza dei criteri precisi di merito.

Adesso, all’interno del nuovo piano, verranno invece inclusi passeggeri che – in base alla residenza, alla frequenza o al loro reddito isee – potranno attraversare lo Stretto a prezzi ridotti .

Il nuovo piano fidelity prevede due nuove card la “Top Client” e la “Resident”.

Più in particolare, la “NaviGo Top Client” dà diritto a uno sconto progressivo (compreso tra il 20% e il 40%) per i passeggeri in transito nello Stretto di Messina e a sconti tra il 5% e il 10% sulla Messina-Salerno (operata dalla Cartour).

La “NaviGo Resident” è stata invece pensata per i clienti residenti in Sicilia o nell’area metropolitana dello Stretto di Messina e prevede la possibilità di attivare due formule diverse: “Standard” o “ISEE”.

La “Resident Standard” offre la possibilità di accumulare sconti (tra il 25% e il 48%) in relazione alla frequenza di viaggio sullo Stretto di Messina.

La “Resident ISEE” è invece destinata a tutti i passeggeri, sempre residenti in Sicilia e nell’Area Metropolitana dello Stretto, aventi un reddito annuale ISEE inferiore a 5.000,00 euro. Questa card garantirà al titolare il rilascio di un biglietto al mese di andata e ritorno con validità di tre giorni, per lo Stretto di Messina, al prezzo ridotto di 22,00 euro.

In tutti i casi “NaviGo” sarà gratuita e strettamente personale, ovvero utilizzabile esclusivamente dal titolare, la cui foto dovrà essere apposta sulla card e concederà anche sconti variabili tra il 5% e il 10% sulla Messina-Salerno.

Per l’iscrizione al programma e per richiedere una delle card, è già possibile pre-registrarsi compilando un form dedicato sul sito carontetourist.it/navigo.

Nel corso della medesima conferenza stampa, è stato inoltre presentato Sundaily, un biglietto A/R integrato che sarà disponibile tutte le domeniche a partire dal 13 febbraio. All’interno del biglietto sarà incluso un credito virtuale spendibile presso partner convenzionati di Sicilia e Calabria, da spendere in esercizi privati e luoghi di cultura. Si stanno formalizzando nelle ultime ore – fa sapere la società – le convenzioni con i partner della provincia di Messina e di Reggio.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti di NaviGo e Sundaily saranno disponibili sul sito carontetourist.it.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it