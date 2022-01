Green pass e mascherina, più di 1200 controlli a Messina

Sono state 1296 le persone fermate a Messina nelle ultime 24 ore per il rispetto delle norme anti-Covid. Come è ormai consuetudine, le forze dell’ordine verificano lungo le strade il possesso del green pass e l’utilizzo corretto della mascherina. Secondo il report fornito dalla Prefettura, appena una persona è stata sanzionata per non aver esibito il certificato verde. Le attività di controllo si sono svolte anche in 229 esercizi commerciali, tra questi solo un negoziante non è risultato in regola ed è stato quindi multato.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it