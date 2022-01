Ricoveri Covid, Alberto Firenze: “stiamo aumentando i posti letto”

di Michele Bruno – Buone notizie per Messina e per il contrasto alla pandemia di Covid-19. Viene annunciato dal Commissario per l’Emergenza Covid Alberto Firenze e dal suo Ufficio che ci saranno aumenti nei posti letto dedicati.

«Eravamo un po’ preoccupati per le terapie intensive – ha affermato il Commissario – ma da lunedì ci sarà una buona addizione. Infatti l’ospedale Piemonte metterà a disposizione 9 posti di alta media complessità e quindi passano da 9 a 21, praticamente tutti di sub intensiva. Il Policlinico aumenterà di due unità le terapie intensive».

Buona notizia anche dall’ambito della sanità privata. Arrivano conferme che la clinica San Camillo sia prossima a divenire un Covid Hospital.

