Covid a Messina e Provincia, questa settimana dati ancora preoccupano, ma forse è raggiunto il picco

di Michele Bruno – Anche questo lunedì analizziamo i dati che arrivano per questa settimana dall'Ufficio del Commissario per l'Emergenza Covid a Messina Alberto Firenze. La situazione pandemica dovuta al dilagare della variante Omicron continua a tenere tutti in apprensione.

Contagi Me Tot Pos. Me Contagi Prov. Tot Pos. Prov. Ricoveri TI Morti 17 303 4709 685 11477 210 32 3 18 403 4615 1007 11237 206 30 9 19 568 4729 1776 11704 201 30 9 20 568 4792 1329 11888 201 32 7 21 349 4586 931 11482 / / / 22 365 4440 887 11010 209 34 4 23 180 4449 351 10828 212 37 10

Partiamo dalla situazione dei contagi e dei soggetti positivi al virus. Abbiamo un numero di contagi giornalieri abbastanza oscillante, ma da cui è possibile arrivare a valutazioni generali. Va innanzitutto segnalato che molto probabilmente Sabato e Domenica siano stati fatti meno tamponi, questo è quello che abbiamo modo di ritenere, nonostante l’Ufficio per l’Emergenza al momento non possa darci il numero dei tamponi giornalieri, dato che sarebbe utile per calcolare l’incidenza del numero dei contagi, e il raffronto con positivi, ricoveri e decessi sui tamponi effettuati.

Passiamo da un picco di 568 contagiati giornalieri a Messina dei giorni 19 e 20 Gennaio, anche superiore al picco 504 dei 5 giorni precedenti, ad un numero di 303 del 17 (escludendo i dati di oggi), comunque superiore al minimo precedente di 249.

La tendenza sembra vedere un aumento nei primi giorni della settimana, e poi un successivo abbassamento.

Simile è la tendenza dei positivi totali da un picco di 4792 del 20, ad un numero minimo di 4586 del 21 (se escludiamo Sabato e Domenica). I dati degli attuali positivi negli ultimi due giorni sono anche più bassi. Il numero dei positivi totali è comunque ottimistico, se si pensa che nei 5 giorni precedenti si restava sempre su una soglia superiore ai 5000 positivi.

Il picco dei contagi giornalieri in Provincia resta abbastanza alto, con 1776 di giorno 19 e 685 di lunedì 17. Anche qui la tendenza ad un iniziale aumento e poi un abbassamento dopo il picco. Tra il 18 e il 20 i numeri sono stati maggiori del massimo dei 5 giorni precedenti (1396), ma gli altri giorni i contagi sono stati più bassi della media.

I positivi totali in Provincia fanno osservare un aumento dei primi giorni, fino al massimo di giorno 20, cioè 11888 positivi, per poi scendere progressivamente.

Lascia molti dubbi il dato dei ricoveri, che sembra andare in controtendenza. Abbiamo un discreto abbassamento dei ricoverati con un minimo di 201 nei giorni 19 e 20, proprio quando contagi e positivi aumentavano. Aumento invece negli ultimi due giorni, con 212 ricoverati attuali. Può darsi che questa apparente asincronia possa essere dovuta al fatto che solo adesso si stia scontando nei reparti l’effetto dei contagi di metà settimana.

Le terapie intensive iniziano ad aumentare da giorno 20 fino ad oggi.

Va comunque segnalato per dovere di cronaca il fatto che giorno 21 non sia stato possibile ricevere i dati di ricoveri, terapie intensive e decessi. Ci è stato spiegato che ciò è stato dovuto a “problemi tecnici”.

I morti sono stati 10 oggi, un numero che rappresenta il picco della settimana, il minimo (3) lunedì scorso. Numeri, quelli dei decessi di questa settimana, che destano ancora abbastanza attenzione e preoccupazione.

Dal complesso dei dati potremmo comunque azzardarci ad ipotizzare che il picco di contagi e positivi a Messina per l’intero periodo della diffusione di Omicron sia stato raggiunto questa settimana, proprio nei giorni centrali. Questo sarebbe avvalorato dalle previsioni generali degli studiosi per la situazione nazionale, che hanno previsto il raggiungimento del picco in Italia in questi giorni.

Resteremo a monitorare, se ci dovesse essere un costante abbassamento dei dati nella prossima settimana questo potrebbe avvalorare la nostra ipotesi.

Concludiamo con un’esame dei ricoveri per reparto:

107 al Policlinico G. Martino, 52 al Papardo, 43 al Cutroni Zodda di Barcellona P.G., 9 al Centro Neurolesi Bonino Pulejo, uno all’Ospedale Piemonte. 212 in tutto, mentre domenica 16 erano saliti a 216.

In terapia intensiva 25 al Policlinico e 12 al Papardo. in tutto 37.

