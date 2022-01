Carta e cartone: Messina conquista la “maglia rosa” del Comieco

Alla presenza del Sindaco Cateno De Luca è stata illustrata stamani a Palazzo Zanca la campagna di sensibilizzazione relativa alla raccolta differenziata di carta e cartone, promossa da Comieco, il Consorzio nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica.

All'incontro con la stampa hanno preso parte l'Assessore con delega alle Politiche Ambientali Dafne Musolino; il Presidente della Società in house Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo insieme al Direttore Generale Nicola Russo; e in rappresentanza di Comieco Carlo Montalbetti e Roberto Di Molfetta, rispettivamente Direttore Generale e Vicedirettore del Consorzio.

In apertura dei lavori “La presentazione della campagna è l’occasione per Comieco di fare il punto sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Sicilia con un focus specifico sul Comune di Messina e sugli importanti risultati raggiunti”, ha affermato Carlo Montalbetti Direttore Generale di Comieco.

"Nel 2021, tra i Comuni capoluogo della Sicilia, la città di Messina è maglia rosa, grazie all'exploit registrato sui numeri della raccolta differenziata di carta e cartone. La raccolta è infatti aumentata complessivamente del 39% rispetto al 2020, raggiungendo addirittura il 91% nel circuito della raccolta delle famiglie. Una crescita esponenziale, dovuta alla stretta collaborazione tra Amministrazione comunale, Messinaservizi ed i cittadini, che tuttavia non deve rappresentare un punto di arrivo, ma uno stimolo per fare sempre meglio, sia in termini di quantità che di qualità della raccolta. Ad esempio, bisogna evitare – ha concluso Montalbetti – errori molto semplici come conferire la carta insieme al sacchetto di plastica che la contiene e proprio per questo, abbiamo avviato in tutta la Sicilia una campagna di comunicazione specifica per ricordare quelle poche e semplici regole che possono fare la differenza".

A seguire il Sindaco De Luca nel ringraziare i rappresentanti del Consorzio per la loro presenza ha evidenziato “non posso che essere orgoglioso per i complimeti alla città di Messina e sono soddisfatto del risultato raggiunto grazie ad un lavoro di squadra con la società Messinaservizi nell’ottica di una visione strategica mirata ad un obiettivo. Infatti, l’eliminazione il 22 maggio dello scorso anno dell’ultimo cassonetto – ha proseguito De Luca – ha segnato la fine della raccolta indifferenziata dei rifiuti. Abbiamo raggiunto un risultato storico: la prima Città Metropolitana del Sud Italia ad avere il servizio ‘porta a porta’ esteso interamente in tutta la città. È stata una attività dura e faticosa perchè incentrata in un contesto urbano non omogeneo in cui l’ampia articolazione urbana caratterizzata da 48 villaggi ha creato difficoltà alla gestione del servizio. Purtuttavia il risultato raggiunto dimostra che si può fare soltanto quando si ha una visione chiara, unita all’autorevolezza di sapere reagire alle prese di posizioni, vedi ad esempio gli innumerevoli ricorsi da parte di amministratori di condomini. Partiti con una media del 10 per cento e raggiungendo circa il 60, ci siamo assestati ad una cifra notevole. L’avvio con una raccolta parzializzata solo in alcune zone con pochi mastelli ha creato non poche difficoltà perché passava il messaggio che il porta a porta avrebbe significato soltanto un aumento di costi e non l’obiettivo da raggiungere. Ma siamo riusciti a contenere i costi con un aumento dell’1,5 per cento nel 2018 e dell’1,5 per cento nel 2019. e siamo riusciti in questi anni a contenere i costi complessivi. Avremmo voluto fare il salto di qualità ma quest’anno ci è stato impedito perché si è registrata la paralisi al completamento del nostro piano dovuta alla bocciatura da parte del Consiglio comunale di assumere 180 netturbini che avrebbe consentito di chiudere definitivamente la filiera di questo servizio. Oggi comunque Messinaservizi ha avuto soddisfazione per l’apprezzamento del lavoro svolto, noi come Comune in quanto socio unico abbiamo fornito un indirizzo ben preciso attenendoci alle attività di vigilanza con il supporto della Sezione Ambientale della Polizia Municipale e dell’Assessore al ramo Dafne Musolino si procede in una attività di persuasione e anche di repressione grazie all’acquisto di 500 telecamere per evitare quei fenomeni di creare le cosiddette “discariche sotto casa”. Pertanto “sono onorato di ricevere questa maglia rosa simbolo per antonomasia di gloria che spetta soltanto ai vincitore di tappa”, ha concluso il Sindaco De Luca.