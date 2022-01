Incidente sulla tangenziale, poco prima dello svincolo di Tremestieri, in direzione Catania. Per cause ancora in corso di accertamento, due veicoli si sono scontrati e una delle vetture è andata a schiantarsi violentemente contro il guard rail.

Sul posto ambulanza e polizia stradale. Tre i feriti trasferiti in ospedale.

