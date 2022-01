Tribunale di Lipari, emendamento di Francesco D’Uva e Grazia D’Angelo per posticipare chiusura al 2023

“Abbiamo presentato un emendamento al Decreto legge proroga termini per posticipare al 31/12/2023 la data per la chiusura della sezione distaccata del Tribunale di Lipari, ad oggi prevista per la fine di questo anno. La richiesta nasce dall’esigenza di garantire il corretto funzionamento della giustizia anche nelle isole minori, nelle more della riforma complessiva relativa all’organizzazione dei presidi giudiziari”. Lo dichiarano i parlamentari del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva e Grazia D’Angelo.

“Il Tribunale di Lipari gestisce un’importante e notevole mole di contenzioso – continuano i parlamentari – . Il suo spostamento presso la sede centrale di Barcellona Pozzo di Gotto comporta sensibili diseconomie, ritardando l’espletamento deI procedimenti e aggravando ulteriormente quest’ultimo presidio, già impiegato nella gestione di quanto nelle sue competenze. Non dobbiamo, poi, dimenticare le ragioni che hanno portato all’istituzione della sede distaccata di Lipari. Ragioni connesse alle caratteristiche territoriali tipiche dell’Isola. L’arcipelago delle Eolie è, infatti, caratterizzato da un’elevata densità della popolazione, essendo composto da più isole su cui sono dislocati i diversi servizi essenziali viste le difficoltà di collegamento con la terraferma”.

E concludono: “Alla luce di questi elementi e tenendo conto anche delle misure in vigore per l’emergenza sanitaria, riteniamo che posticipare di un anno la soppressione della sede distaccata del tribunale di Lipari sia indispensabile a tutela del corretto funzionamento della giustizia. Siamo sicuri che questa sia la scelta migliore per tutta la comunità”.

