Oggi apre “Stays” la nuova mostra d’arte di Spazio Macos

Oggi, martedì 01 febbraio 2022, dalle ore 17:00, presso la galleria Spazio Macos a Messina viene inaugurata “STAYS”, la Mostra di Arte Contemporanea per il ciclo “Artisti in Permanenza”.

Si potrà partecipare al vernissage anche tramite la diretta sulla pagina Fb di Spazio Macos.

La collettiva sarà aperta fino al 14 febbraio 2022, rimanendo fruibile dai social media con foto e video.

Perché STAYS?

Afferma la curatrice Mamy Costa:

«Con vera soddisfazione si dà il benvenuto ad alcuni nuovi artisti che hanno ben accolto il progetto Artisti in permanenza, affidando a Spazio Macos alcune delle loro opere, per un intero anno solare, potendo usufruire anche di ben due esposizioni l’anno.

I risultati di questo progetto sono più che positivi, avendo annoverato nuovi talenti da ogni parte d’Italia.

L’obiettivo del progetto è quello di dare la massima visibilità agli artisti emergenti che vogliono affacciarsi al variegato mondo dell’arte.»

In era di pandemia potere confidare nella possibilità di viaggiare con l’immaginazione, solo guardando un’opera d’arte, significa regalarsi la libertà di arricchire la propria indole e scoprire nuovi talenti.

STAYS è il progetto in permanenza per le opere degli artisti:

Fabiana Biasioli (NV), Carmen Casale (ME), Serenella Costa (ME), Sabrina Faustini (RO), Giuseppe La Rosa (RG), Emanuela Lo Presti (TO), Kety Olivieri (LU), Ignazio Pandolfo (ME), Mariagrazia Zanetti (NV).

La mostra è fruibile nel rispetto delle misure precauzionali anti-Covid con ingresso consentito soltanto ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato, giusto D.L. 26 novembre 2021, n. 172 e mascherina FFP2.

La Galleria Spazio Macos rimane aperta dal martedì al sabato, dalle 17.00 alle 19.00, su appuntamento da prenotare al 3407760578.

