Ampliamento scuola Pianoconte, Bagnare, Sentiero degli artisti di Filicudi. Approvati finanziamenti

Il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie ha ammesso a finanziamento tre progetti per un importo complessivo di circa 5 milioni di euro, presentati dal Comune di Lipari nell’ambito del Fondo per gli investimenti nelle isole minori per le annualità 2020, 2021 e 2022.

Si tratta dei progetti votati, in coerenza con le finalità del Fondo, allo sviluppo infrastrutturale e di riqualificazione del territorio e più nel dettaglio:

AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DELLA FRAZIONE PIANOCONTE – isola di Lipari

che seppur si presenta in buono stato di conservazione grazie alle varie opere effettuate negli anni di manutenzione straordinaria e ordinaria, che ne hanno permesso la regolare funzionalità, soffre, oltre all’assenza di palestra e aule di videoconferenza, di carenza di spazi sufficientemente grandi da soddisfare l’effettiva esigenza della comunità scolastica della frazione.

Il progetto prevede dunque la parziale ristrutturazione del fabbricato esistente e la creazione di una porzione in ampliamento di circa 613 mq complessivi, grazie a cui sarà possibile ottenere 5 aule per scuola elementare, 1 aula per utilizzo videoconferenza, 1 sala docenti, 1 stanza per ufficio di direzione, 1 ripostiglio, 4 servizi igienici, 1 palestra con spogliatoio, 1 locale tecnico e 2 cisterne per la raccolta acqua piovana. Inoltre sarà potenziata l’area esterna per le attività didattiche e ludico ricreative, un’area di parcheggio e la creazione di una nuova uscita/entrata della scuola su una nuova viabilità all’interno del lotto da realizzare, a beneficio anche della transitabilità della frazione che spesso subisce disagi del traffico in concomitanza con gli orari scolastici. Naturalmente l’intero progetto è volto anche alla riduzione dell’impatto ambientale del fabbricato e al risparmio energetico.

RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE BAGNAMARE E PIGNATARO – isola di Lipari

finalizzata alla eliminazione della situazione di degrado in cui versa questa porzione del territorio urbano e a migliorarne la fruizione da parte dei cittadini e dei turisti mediante il recupero, il rinnovamento e la rifunzionalizzazione della stessa. Un obiettivo, questo, che sarà raggiunto tramite il completamento della riqualificazione del lungomare di Marina Lunga e il proseguimento della passeggiata pedonale lungo tutta la baia di Lipari, sulla via Bagnamare, tramite la realizzazione di una passerella in acciaio esterna sospesa sul mare, con punti di illuminazione e zone d’ombra fino a Porto Pignataro: una suggestiva, funzionale e sicura opera di cui spesso si è discusso negli ultimi anni e che, finalmente, si concretizzerà, migliorando certamente la qualità del territorio, dandone valore, decoro e “prospettiva” .

RESTAURO CONSERVATIVO DEL SENTIERO DEGLI ARTISTI VALDICHIESA- TIMPONE – isola di Filicudi

Le opere previste nel progetto riguardano il recupero e la valorizzazione del sentiero esistente, attraverso la manutenzione del selciato, dei muretti a ridosso e di proprietà del percorso, dei gradini, e l’inserimento delle opere realizzate dagli artisti locali nei punti di belvedere.

L’indiscutibile valore di queste opere per la comunità eoliana, che oggi il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie riconosce e che ammette a finanziamento, non può che restituirci la certezza di avere negli anni opportunamente lavorato per lo sviluppo infrastrutturale dell’isola ponendo le necessarie basi per cogliere, al momento opportuno, le giuste occasioni, e per cui non possiamo che ringraziare per il prezioso e efficace impegno il Dirigente III Settore e l’Ufficio Tecnico del Comune di Lipari, che instancabilmente stanno proseguendo, a supporto dell’Amministrazione, il lavoro per la presentazione di ulteriori progetti che le risorse del PNRR permetteranno di realizzare nei prossimi anni, per accrescere le potenzialità e rilanciare il nostro territorio.

