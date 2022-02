A Palazzo Zanca riconoscimenti a quattro piloti messinesi di Minienduro e Enduro

Il Sindaco Cateno De Luca ha incontrato oggi pomeriggio a Palazzo Zanca quattro piloti messinesi reduci da successi nelle gare del Campionato regionale 2021 di Minienduro e Enduro, accompagnati dal presidente del Motoclub dello Stretto Antonio Romeo, dal delegato provinciale FMI Antonio Musicò e dai loro rispettivi familiari.

Ai motociclisti, Gioele Scibilia, campione regionale Minienduro categoria Junior 85; Natale Miduri, campione regionale Enduro categoria Cadetti 125; Mirko Aveni, campione regionale Enduro categoria Codice 50; e Gabriele Abbate, 3° classificato Minienduro e seconda posizione per Enduro sprint categoria 65cc cadetti, il Sindaco ha espresso il suo compiacimento per le felici imprese sportive.

“Siete un esempio per chi si approccia al mondo dello sport ed ha augurato ai quattro piloti di proseguire a coltivare la loro passione per lo sport, perché esso oltre a diffonde i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che sono i principi fondamentali di ogni società sana, diventa spesso una vera e propria àncora di salvezza per molti giovani”, ha detto il Sindaco.

Un quinto motociclista Simone Pantò, 1° classificato sia per Minienduro e Enduro sprint categoria 65cc cadetti, ha salutato De Luca in videochiamata perché in quarantena. Al termine dell’incontro il Sindaco nell’augurare ai ragazzi i migliori successi ha donato a ciascuno il gagliardetto della Città e il suo cd “Stati d’Animo”, i ragazzi hanno ricambiato con il crest del Motoclub dello Stretto e una maglietta simbolo delle loro vittorie.

