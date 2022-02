Polizia Municipale e sindacati di nuovo in agitazione, ancora tensioni con l’Amministrazione

“In riferimento all’incontro del 26 Gennaio 2022, che fa seguito a quello in

Prefettura del giorno 23 Dicembre 2021, tra l’Amministrazione Comunale e le

scriventi OO.SS., nel quale si era deciso momentaneamente di sospendere lo

stato d’agitazione, per l’impegno assunto dall’Assessore Musolino in quella

circostanza, di fornire a breve termine risposte in merito alle problematiche

evidenziate, si ritiene opportuno fare alcune considerazioni in relazione al

confronto sopra richiamato.

Non si può che rilevare, come del resto si era già ribadito in Prefettura,

che rispetto alle problematiche inerenti la nomina del Comandante e

l’assunzione di personale di P.M., le risposte fornite dall’Assessore Musolino

e dal Direttore Generale Basile, non hanno aggiunto nulla di nuovo, legando

gli eventuali provvedimenti all’approvazione del Piano di Riequilibrio, mentre

sulla questione dei “cambi di profilo” vi è stata ulteriore conferma a non

voler aprire alcun confronto o tavolo tecnico, ritenendo legittimo il percorso già

intrapreso.

Quanto sopra rappresenta ulteriore conferma dell’atteggiamento di

superficialità e noncuranza con il quale si sono affrontate le tematiche

generali della P.M. di Messina e dei lavoratori di questo settore.

Certamente rispetto a queste posizioni non si può che dissentire atteso

che, per quanto riguarda i primi due aspetti, vi erano e vi sono tutte le

condizioni finanziarie e legislative che potevano e possono consentire di

indire sia il bando per il comandante che quello per l’assunzione di nuovi

operatori. Non lo si è fatto per scelta politica, quella stessa che oggi preclude,

per ragioni di spazio nell’Organigramma vigente, la presenza di un ulteriore

dirigente in aggiunta a quelli rimasti dopo i vari tagli effettuati.

Lo stesso dicasi per le assunzioni, atteso che lo stesso piano di

riequilibrio prevedeva assunzioni nell’Ente già a partire da quest’anno e

comunque, rispetto alla Polizia Locale, la normativa in questi anni ha

consentito di derogare anche ai vincoli assunzionali. In questa sede si è

operato invece, piuttosto che in modo strutturale con immissione di personale

a tempo indeterminato, utilizzando l’Istituto del “Comando” da altre

Amministrazioni, metodica che aggira la forma ma non l’impegno finanziario

dell’Ente, stante l’obbligo di restituzione delle risorse per il prestito ottenuto.

I 46 agenti assunti a tempo determinato sono un supporto ottenuto

attraverso il finanziamento dei Decreti Sicurezza del Ministero dell’Interno. A

conclusione del periodo accordato, si avrà modo di vedere la vera volontà di

questa Amministrazione Comunale se sarà quella della stabilizzazione.

Il “cambio dei profili”, una mera operazione di facciata e spot sui

social, ha creato solo danno ai lavoratori interessati, nessun risparmio

economico ed ancor più la loro sostituzione con altri operatori prelevati dalla

strada, quella strada sempre decantata come un mantra dove dovrebbero

vivere e morire i componenti del Corpo di Polizia Municipale di Messina. Tale

operazione ha procurato disservizi e un danno generale, tant’è che finito lo

spot è dovuta cominciare un’operazione di rientro per far fronte a necessità e

all’assolvimento di processi indifferibili che attengono alle altre funzioni della

P.M.

Su un solo punto il confronto si è realizzato e questa nostra nota

ritardata nella pubblicazione è a verifica della volontà assunta nella sede di

confronto del 26 di gennaio: il sistema dei servizi e la necessita di

programmarne taluni con una cadenza almeno mensile.

Gli errori e gli orrori organizzativi assunti da chi prende decisioni senza

rapportarsi con professionalità ed esperienze acquisite sono diventati regola,

che si traduce nel vero danno all’attività lavorativa ed alla vita di relazione

degli appartenenti alla P.M..

Non è pensabile centralizzare servizi giornalieri per trecento persone su

fantomatiche programmazioni algebriche e verificare il disastro degli ultimi

mesi con pubblicazione dei fogli di servizio ad orari improbabili, assenze,

sviste e continue rimodulazioni.

Ciò rende necessaria qualche mea culpa ed anche l’umiltà di tornare sui

propri passi. È un’operazione sulla quale si è cercato di trovare unità di intenti

ma ad oggi, a distanza di una settimana, non si apprezza alcun segnale,

come ci si attendeva, di inversione di rotta, attraverso la programmazione

mensile dei servizi serali/notturni, la predisposizione dei turni ai Corpi di

Guardia, l’eliminazione delle deroghe e la contestuale partecipazione di tutti a

detti servizi che rientrano peraltro tra quelli disagiati.

Le scriventi OO.SS. esprimono insoddisfazione e forte rammarico per la

gestione delle tematiche di una vertenza che non ha avuto e non ha alcuna

connotazione di strumentalizzazione politica ma traduce e finalizza

l’insofferenza dei lavoratori verso obiettivi la cui rappresentanza rientra nel

ruolo istituzionale del sindacato.

Gli atteggiamenti dell’Amministrazione si ritiene debbano essere

improntati a realizzare buone relazioni sindacali, pur nel rispetto dei ruoli.

Pertanto, nel verificare la chiusura, quasi totale, si conferma il mantenimento

dello stato di agitazione e si programmeranno, in assenza di segnali

inequivocabili di svolta, azioni di lotta ed iniziative nei confronti degli Enti”.

E’ quanto affermano in una nota inviata alla stampa i sindacati FP Cgil, Uil, Cisl, Csa e Silpol.

