Una sezione della Manzoni-Dina e Clarenza senza riscaldamento, interviene La Fauci (Ora Messina)

di Michele Bruno – Il consigliere comunale Giandomenico La Fauci (Ora Messina) ha segnalato, attraverso un’interrogazione all’Amministrazione comunale, che nella sez. A dell’Istituto Comprensivo Manzoni-Dina e Clarenza, nello scorso dicembre, il sistema di riscaldamento avrebbe subito un guasto (la rottura di una pompa) e che l’Istituto stesso avrebbe provveduto ad avvertire via Pec il Comune di Messina, sottolineando di non avere a disposizione i fondi per la riparazione.

In assenza di risposte dall’Amministrazione fino a questo momento alla mail dell’Istituto, il consigliere ha chiesto un intervento immediato della Giunta, a maggior ragione vista l’età degli alunni, compresa tra 3 e 5 anni, e il fatto che due di loro risultano affetti da disabilità.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it