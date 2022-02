Si insedia oggi la Conferenza Metropolitana dei 108 Sindaci della Ex Provincia

di Michele Bruno – Si insedierà oggi la Conferenza Metropolitana, organo che, assieme al Consiglio Metropolitano, ancora da eleggere, sostituisce l’Ex Consiglio Provinciale. La Conferenza è composta dai 108 Sindaci della Città Metropolitana di Messina, e per il momento farà le veci anche del Consiglio Metropolitano. Questo atto pone fine al commissariamento dei due organi da parte della Regione Sicilia.

Il Partito Democratico esprime la sua soddisfazione, pur non risparmiando critiche al Sindaco metropolitano, Cateno De Luca:

«Vista l’inattività del Sindaco metropolitano, il commissario ad acta, nominato dalla Regione, ha convocato per giovedì 10 febbraio la Conferenza Metropolitana, che dovrà approvare il regolamento provvisorio. Con questo atto si pone fine al commissariamento, attribuendo alla Conferenza le funzioni del Consiglio Metropolitano, in attesa della sua elezione fissata per giugno, salva diversa disposizione normativa.

Negli ultimi 9 anni le elezioni di secondo livello sono state indette parecchie volte e puntualmente annullate. In mancanza del Consiglio, finora ha operato un Commissario. Finalmente si pone rimedio a questa grave inadempienza, introducendo, a legislazione vigente, una nuova sede di esercizio democratico delle prerogative delle rappresentanze della Provincia.

Il PD ritiene urgente l’insediamento della Conferenza Metropolitana e l’adozione del Regolamento provvisorio per dare subito a questo nuovo organismo il potere di discutere e approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, avviando così una nuova fase sui territori, ove la città metropolitana è chiamata ad esercitare concretamente funzioni

fondamentali che attengono anche alla pianificazione strategica e territoriale provinciale, alla infrastrutturazione stradale, alla tutela e valorizzazione ambientale, nonché una funzione di raccordo tra gli enti locali anche ai fini dell’attuazione degli obiettivi di ripresa del PNRR».

