“Tutti si” il comitato per i referendum di Europa

È nato in questi giorni il comitato tutti si di +Europa per i referendum su Cannabis legale, Eutanasia legale e Giustizia giusta. +Europa è stata in prima linea, partecipando attivamente con i suoi attivisti e con i banchetti , alla raccolta firma sui quesiti che martedì 15 avranno il vaglio della Consulta.

“Abbiamo convintamente sostenuto la raccolta firme – spiega il coordinamento regionale di +Europa Sicilia – e continuiamo a sostenere questi referendum tramite il Comitato tutti sì, perché crediamo che sia arrivato il momento per l’avanzamento dei diritti civili nel nostro Paese.

Un Paese che si è dimostrato pronto per nuove sfide e per la conquista di nuovi diritti. Noi diciamo si, convintamente, anche all’importanza dello strumento referendario, che ha dato voce a milioni di Italiani.

Attenderemo la decisione della Consulta con fiducia, consci del forte valore democratico che I Referendum hanno. “

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it