Federico Basile si è dimesso da Direttore Generale

di Michele Bruno – Il Direttore Generale Federico Basile, ormai candidato Sindaco di Messina in quota Cateno De Luca, si è dimesso attorno alle 18 dal suo incarico. La notizia è stata rilanciata dallo stesso De Luca sui social.

«La classe non è acqua! Ecco le dimissioni di Federico Basile da direttore generale del comune di Messina. Federico ha preferito dimettersi piuttosto che aspettare l’insediamento del commissario che entro venerdì sarà nominato per svolgere la funzioni di Sindaco di Messina» Ha affermato l’ormai ex Sindaco.