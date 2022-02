Referendum: ripresa udienza Consulta su 5 quesiti giustizia

E’ ripresa da qualche minuto l’udienza a porte chiuse alla Corte costituzionale sull’ammissibilita’ dei referendum: in particolare, questo pomeriggio devono essere discussi in aula ancora 5 quesiti in materia di giustizia. Questa mattina, infatti, si e’ svolta la trattazione in udienza sui referendum sull’eutanasia, sulla cannabis legale e su quello con cui si propone l’abrogazione della legge Severino sull’incandidabilita’ dei condannati. Restano ora da discutere in aula i quesiti sulla partecipazione degli avvocati ai Consigli giudiziari, sul sistema elettorale del Csm, sulla responsabilita’ civile diretta delle toghe, sulla separazione delle carriere in magistratura, e quello su misure cautelari e recidiva. (AGI)

