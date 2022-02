Temporale e Messina allagata, assenza di manutenzione degli scoli

di Michele Bruno – Città allagata quasi ovunque ieri, a causa di un forte temporale. Via Don Blasco, inaugurata in grande stile di recente, sembra diventata Venezia, attraversata da un fiume. Colmate dall’acqua anche Via Maregrosso e Via La Farina. Queste le situazioni più gravi, ma l’acqua ha invaso un po’ tutta la città. E’ evidente che i tombini nelle zone più colpite sono rimasti otturati, dunque è chiara l’assenza di una manutenzione ordinaria recente ai punti di scolo dell’acqua.

E questo accade solo il giorno dopo in cui il Sindaco di Messina ha lasciato il suo incarico.

