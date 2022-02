Azione: nell’esecutivo regionale con Palazzolo i messinesi Provenzano e Bernava

Ufficializzate le nomine per l’esecutivo e il direttivo del neoeletto segretario regionale di Azione Giangiacomo Palazzolo, sindaco di Cinisi al secondo mandato e avvocato in prima linea nei processi contro la criminalità organizzata di stampo mafioso.

A rappresentare la provincia di Messina nell’Esecutivo Regionale saranno Fabrizio Provenzano, già referente di Messina in Azione dal 2019 e Presidente della sezione giovanile di Confeuropa, per l’Organizzazione Generale del partito in Sicilia, e Maurizio Bernava, Segretario Generale della CISL Sicilia fino al 2014, nel ruolo di responsabile per gli Enti Locali.

Nutrita componente messinese, inoltre, per il Direttivo Regionale, cui prenderanno parte, dei 19 eletti all’Assemblea Regionale, Demetrio Falcone, Salvatore Grosso, Luca Martino, Rosaria Moschella, Elio Pino e Veronica Raffa.

“Abbiamo concluso una tappa importante del nostro percorso – afferma Provenzano – che testimonia la grande volontà di portare avanti un progetto politico serio in Sicilia. Abbiamo seminato tanto in due anni e questi sono i giusti frutti raccolti, merito di un enorme lavoro di squadra che proseguirà in vista dei prossimi obiettivi. Azione è un partito che guarda al futuro – conclude Provenzano – e proprio per questo ha al suo interno un’importante componente giovanile pronta a mettersi in gioco.”

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it