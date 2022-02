L’appello della Tenda per la Pace: “Sui balconi le bandiere arcobaleno”

“Sventolino dalle nostre finestre e dai nostri balconi le bandiere della Pace, per gridare insieme il nostro No alla stupidità e alla follia della guerra”. Questo l’appello delle associazioni che fanno parte della Tenda della Pace, che chiedono una mobilitazione a tutti i cittadini per esprimere il loro no ai venti di guerra che sembrano spirare sempre più forti ai confini europei.

“Gli ultimi episodi purtroppo ci confermano il rischio che la situazione precipiti verso una nuova tragedia dalle conseguenze terribili per il nostro pianeta – si legge in un comunicato – Ma come si fa a non trovare soluzioni alternative, per impedire questa catastrofe?

Non esistono giustificazioni.

Noi siamo a fianco delle popolazioni civili, considerate ancora una volta carne da macello, vittime immolate sull’altare degli interessi imperialisti di USA, Russia, Cina, Europa.

Ci opponiamo fermamente a questa logica cinica, perversa e disumana.

Per questo vi invitiamo ad esporre la bandiera della Pace o in alternativa uno striscione con la scritta No alla guerra/Pace in Ucraina.

Un gesto collettivo dall’alto valore simbolico: di denuncia e di speranza. #NoAllaGuerra”

