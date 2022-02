Basile e De Luca, in conferenza stampa, confermano l’intera Giunta uscente

di Michele Bruno – Riconfermata tutta la Giunta De Luca, così com’era nell’ultimo periodo di permanenza a Palazzo Zanca. Cambia soltanto, per il momento, il nome del candidato Sindaco designato, l’ex Direttore Generale Federico Basile.

E’ questo il quadro che emerge dalla conferenza stampa dal Bar Fellini di Piazza Duomo, con gli ex assessori e ricandidati tali, con l’ex Sindaco Cateno De Luca e Basile.

C’è soddisfazione da parte di tutti loro, assessori compresi, per la continuazione del percorso dell’Amministrazione uscente, con questa campagna elettorale, e la speranza di vincere e tornare ad amministrare. Con una maglietta blu scura con il motto: “Basile il Sindaco lo saprà fare”, si sono presentati l’ex Vicesindaco Carlotta Previti e gli ex assessori Alessandra Calafiore, Enzo Caruso, Massimiliano Minutoli, Dafne Musolino, Francesco Gallo e Salvatore Mondello. Assente per impegni personali, ma riconfermato, Francesco Caminiti.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, fanno capire di aver apprezzato la scelta del nuovo candidato Sindaco, nonostante fino ad un certo momento, prima delle dimissioni, molti di loro credevano di poter essere al posto di Federico Basile.

E’ il caso di Carlotta Previti, che abbiamo intervistato anche su questa questione, e di Dafne Musolino, per fare alcuni esempi. Più volte il loro nome era stato accostato a quello del successore di De Luca.

Ci saranno ancora sorprese. Altri candidati assessori probabilmente saranno indicati, a cominciare da un nome femminile, che secondo quanto riferito dal Sindaco stesso potrebbe essere l’ex assessore Laura Tringali, che, ha ricordato, “ha dovuto dimettersi per motivi personali”.

Inoltre, probabilmente venerdì prossimo, saranno presentate le prime due liste Federico Basile Sindaco e De Luca Presidente, con la presenza dei consiglieri comunali che hanno sostenuto dal Gruppo Misto l’Amministrazione (alcuni di loro presenti in sala con i giornalisti, come la Vicepresidente del Consiglio Serena Giannetto e Francesco Cipolla).

Ci saranno anche altre conferenze, come quella per la discussione della relazione di fine mandato, riguardo la quale il Sindaco ha fortemente criticato il Consiglio Comunale per non aver voluto discutere in Consiglio questa e le precedenti relazioni di fine anno.

Infine ha chiarito Federico Basile, rispondendo alle nostre domande, che l’auspicio è che a breve venga presentato anche il programma elettorale.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it