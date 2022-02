Assunzioni Atm, dopo l’interrogazione e la nostra intervista a Giandomenico La Fauci arriva replica Atm

Ha colpito nel segno l’interrogazione (si legga qui) di Giandomenico La Fauci, capogruppo di Ora Messina, riguardo una serie di dubbi sull’assunzione di un profilo esterno all’azienda Atm Spa. Arriva la replica della società, tra l’altro proprio dopo la nostra intervista al consigliere a “Radar – echi dalla politica” (qui), nella prima puntata di ieri, in cui abbiamo chiesto di spiegare meglio la vicenda, dal suo punto di vista.

Ecco cosa scrive la società, in una nota:

«Il consigliere La Fauci ritorna su una vecchia vicenda, pone delle domande e chiede delle risposte che ATM S.p.A. ha già prontamente fornito dopo la nota del 21 luglio 2021.

Contrariamente a quanto affermato dal consigliere, infatti, la Società ha risposto tempestivamente alla nota inviando una risposta già il 26 luglio 2021, posta all’attenzione del Sindaco, dell’assessore Gallo e del Segretario Generale, così come alla stessa richiesto.

Ci pare quasi inutile ribadire ulteriormente quanto già espresso, ma, evidentemente, si rende necessario in considerazione della riproposizione dello stesso argomento.

ATM S.p.A. ha operato nel passato e opera tutt’oggi nel pieno rispetto delle norme, seguendo criteri di trasparenza e imparzialità in tutte le selezioni del personale che ha portato avanti fin dalla sua costituzione.

In merito alla selezione del Coordinatore d’esercizio non possiamo oggi che confermare quanto già espresso in precedenza.

Nel marzo 2020, ATM S.p.A. ha deciso di avviare una selezione pubblica per il ruolo di coordinatore d’esercizio per la necessità di approntate le attività prodromiche all’inizio dell’attività aziendale.

Al momento dell’avvio della selezione, come già chiarito nella nota del 25.7.2021, all’interno della Società, non vi erano nemmeno in organico figure professionali che avrebbero potuto partecipare alla selezione. Alla selezione pubblica in parola, peraltro, nulla impediva ai dipendenti di ATM in liquidazione che avessero avuto i titoli professionali e di carriera, di poter partecipare.

Il procedimento, come correttamente dichiarato dal consigliere, ha visto 76 soggetti manifestare interesse alla partecipazione, come certificato dalla Società Adecco che aveva avuto affidato l’incarico per la ricerca e la selezione del personale.

Al termine della procedura, si è effettuata l’assunzione del soggetto ritenuto più idoneo a ricoprire la carica a seguito delle prove concorsuali sostenute.

Infine, si tiene a precisare che l’avvio di una selezione interna bandita il 26 novembre 2021 per la selezione di un “Coordinatore d’Esercizio” parametro 210 e di un “Capo unità organizzativa amm./tecnica” parametro 230 è ancora in corso e non sono stati ancora definiti gli eventuali soggetti vincitori.

A procedure concorsuali ancora in atto, (non risulta alla Società che il primo marzo “scatterà” alcuna selezione come sostenuto dal Consigliere La Fauci) appare strano che “filtrino” notizie all’esterno rispetto, a numero di partecipanti e svolgimento delle prove d’esame».

