Messina – Juve Stabia: prevendita, accrediti e promozioni

L’Acr Messina comunica che è attiva la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Franco Scoglio” di Messina relativo alla gara di campionato tra Messina e Juve Stabia prevista per sabato 5 marzo alle ore 14:30. La prevendita si chiuderà alle 14:00 del giorno della gara. Sono disponibili n. 3825 posti in Curva Sud, n. 675 posti in Tribuna Centrale A e n. 600 nel settore ospiti. Si ricorda che, per l’acquisto del biglietto, è obbligatorio esibire il documento d’identità a cui va intestato il tagliando mentre sarà necessario esibire il Green pass rafforzato per accedere allo stadio.

Solo ed esclusivamente i ragazzi sotto i 12 anni possono accedere allo stadio senza esibire il green pass.

Costo dei Biglietti Curva Sud – 10 euro più diritti di prevendita Tribuna Centrale – 20 euro più diritti di prevendita Settore ospiti – 10 euro più diritti di prevendita Tariffe Promo Da 0-6 anni – ingresso gratuito Da 7-14 anni – 3 euro Da 15-18 anni – 5 euro Donne – 3 euro Le promozioni sono valide solo presso i punti vendita fisici accreditati. I prezzi sono da intendersi esclusi di diritti di prevendita e validi anche per il settore ospiti. I tagliandi potranno essere acquistati anche online su postoriservato.it.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it