“Tempo di vita”: al cinema Iris l’opera prima di Giovanni Giuffrè

Lunedì 7 marzo alle ore 20:15 presso il cinema Iris di Messina, si terrà la proiezione del cortometraggio “Tempo di vita”, opera prima del giovane attore e regista messinese Giovanni Giuffrè.

Sarà una serata all’insegna dell’amore per l’arte e per la cultura, un momento dove condividere insieme la passione verso il cinema ed il teatro, dove non mancheranno contenuti inediti ed interventi.

Il progetto, patrocinato dal comune di Messina e presentato insieme all’Assessore F. Gallo alla città lo scorso 9 dicembre presso il Salone Delle Bandiere, debutterà per la prima volta nel grande schermo. Nel corso della presentazione a Palazzo Zanca, l’Assessore Gallo ha espresso con entusiasmo quanto apprezzasse il dinamismo e la caparbietà del giovane Giovanni Giuffrè nel voler portare avanti le sue idee con dedizione e passione. Le riprese, curate da Fabrizio Romano, sono state realizzate nel mese di dicembre ed hanno interessato parte del territorio locale rappresentando tutti gli aspetti caratteristici che lo riguardano con estrema suggestività.

Nel cast oltre la presenza di Giovanni Giuffrè, che lo vede coinvolto sia nei panni di attore che regista, hanno preso parte la giovane attrice Alice Carbonaro, vincitrice del titolo “Una ragazza per il cinema 2020” e l’attrice teatrale pluripremiata Caterina Oteri.

Le due donne all’interno della storia rappresentano il contrasto tra “vecchiaia” e “giovinezza”, suscitando allo spettatore sensazioni opposte.

“Tempo di vita” racconta con dolcezza e armonia la bellezza dell’amore giovanile in un contesto storico lontano dai nostri giorni ed ambientato negli inizi degli anni 60’.

La protagonista Grazia, interpretata da Caterina Oteri, in una fredda sera di novembre, immersa tra i pensieri, inizierà un viaggio all’interno dei suoi ricordi, rivivendo la sua fanciullezza e tutto ciò che ha caratterizzato il suo breve ma intenso amore giovanile. Sarà Alice Carbonaro, ad interpretare la giovane Grazia, rievocando con disinvoltura e delicatezza i momenti più felici del suo amore vissuti insieme a Giovanni Giuffrè.

Nelle scorse settimane il cortometraggio ha iniziato il suo viaggio all’interno dei più importanti festival del cinema, ed in pochi giorni già vanta l’invito ufficiale al Texas Short Film Festival negli Stati Uniti e al Serbest International Film Festival sito in Moldavia. Le sorprese però non finiscono qui.

I ticket sono già disponibili presso la biglietteria del cinema Iris o tramite il sito web:

https://www.multisalairis.it/

