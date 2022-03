Guerra in Ucraina, Messina apre i corridoi umanitari e accoglie i profughi

Messina si mobilita per l’accoglienza ai rifugiati ucraini che fuggono dal conflitto con la Russia, a darne notizia è il consigliere del Partito Democratico Alessandro Russo:

«In Consiglio Comunale abbiamo appena votato ad unanimità una mozione proposta dal mio gruppo che ha dichiarato Messina Città dell’accoglienza per i profughi che scappano dall’Ucraina.

Per attivare immediatamente un corridoio umanitario che porti a Messina quanti scappano dalla guerra, per velocizzare le adozioni e gli affidamenti di bambini dell’Ucraina, per istituire subito un “Albo delle famiglie che accolgono” aperto a qualsiasi famiglia di Messina che voglia dare la propria disponibilità a ricevere profughi singoli, famiglie o bambini che scappano dalla guerra.

«Infine, – aggiunge Russo – nelle prossime ore verrà individuato, grazie all’accettazione del commissario straordinario, l’androne di Palazzo Zanca come luogo di raccolta di medicine, beni di prima necessità e aiuti di chiunque a Messina voglia dare una mano agli ucraini così da poter spedire settimanalmente gli aiuti in Ucraina.

Messina saprà fare la sua parte. Sempre per la pace, per l’umanità e per chi soffre.

