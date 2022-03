Nasce l’Associazione Nino Cucinotta, la presentazione il 5 marzo

Sabato 5 marzo, alle ore 18.00 presso la chiesa di Santa Maria degli Alemanni (via Santa Maria Alemanna 48) sarà presentata l’Associazione dedicata a Nino Cucinotta, prematuramente scomparso il 6 dicembre scorso.

Costituita per volontà di alcuni tra i suoi più cari e intimi amici, oggi soci fondatori, ha l’obiettivo di contribuire a fare qualcosa di bello per Messina, nel nome della cultura, della socialità e nel ricordo di Nino.

“È partito tutto da un’esigenza profonda – dice la presidente Simona Raffaele a proposito della nascita dell’Associazione – che ci ha accomunato nell’immediatezza: quella di restituirgli gratitudine per il Bene di cui è stato fonte inesauribile”.

Introdurranno l’evento, in qualità di rappresentanti dei soci fondatori, Simona Raffaele, Francesco Arcanà e Alberto De Luca. Il successivo dibattito verrà moderato da Giuseppe D’Avella. Interverranno: la prof.ssa Fulvia Toscano, direttore artistico Naxoslegge; il prof. Francesco Pira, delegato alla comunicazione dell’Università degli Studi di Messina; Gianluca Fontanaro della band “La Stanza della Nonna” e Alessio Toscano Raffa, vice presidente dell’Associazione.

“La prima iniziativa – aggiunge Alessio Toscano Raffa – è l’istituzione di un premio musicale per solisti e band intitolato a Nino che, nel suo percorso professionale e umano, ha rivestito un ruolo centrale in ambito cittadino come promotore di eventi musicali e giovani artisti. I finalisti si esibiranno in un evento che vedrà la luce in tarda primavera, il FILìArt Fest. Il bando del concorso sarà pubblicato a breve”.

