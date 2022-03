di Michele Bruno – Anche i sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti vogliono cautela per questo periodo sul fronte dei concorsi.

In una lettera inviata al Commissario Straordinario Leonardo Santoro, vista la nomina dell’Amministratore Unico per Atm Spa a seguito dell’approvazione in Consiglio Comunale di una delibera in merito, chiedono che siano sospese le procedure concorsuali in atto nell’azienda, in autotutela.

