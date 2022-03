Pedaggio Villafranca, da aprile sarà possibile richiedere i rimborsi, come fare

Per la prima volta in Sicilia, pendolari e utenti dell’autostrada A20 Messina-Palermo possono accedere al rimborso del pedaggio per la tratta Messina-Villafranca Ponte Gallo. Si tratta di un’agevolazione destinata esclusivamente ai residenti della provincia di Messina, istituita con un apposito decreto della Regione Siciliana, e la cui richiesta può essere inoltrata per i pedaggi pagati in entrata e in uscita al casello di Villafranca.

Possono essere rimborsati fino a due transiti giornalieri (sostenuti da marzo 2022 in poi) per un importo complessivo massimo di euro 200 per automobilista. Ogni viaggiatore dal mese di aprile può inviare mensilmente la propria richiesta relativa al mese precedente utilizzando un apposito modello di domanda provvisto della copia del proprio documento di identità e delle ricevute di spesa, che possono essere richieste al casello al momento del pagamento.

Gli abbonati Telepass possono invece scaricare la nota spese mensile accedendo al proprio profilo cliente sul sito www.telepass.it o sull’apposita app. I rimborsi verranno regolati mensilmente tramite bonifico, al netto delle spese bancarie applicate. I contributi saranno erogati sulla base della cronologia delle richieste pervenute e fino all’esaurimento della dotazione regionale complessiva di euro 1.500.000,00.

Tutte le informazioni utili e il modello di domanda possono essere scaricate all’indirizzo www.austostradesiciliane.it.

