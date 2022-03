Amministrative Messina, Federico Basile ha annunciato le cinque liste a suo sostegno

Nel corso di una conferenza stampa stamattina il candidato sindaco Federico Basile ha illustrato le strategie alla base della definizione delle liste a sostegno del progetto Basile sindaco di Messina svelando i simboli che accompagneranno la tornata elettorale.

“Presentiamo ufficialmente le cinque liste e i simboli che ci accompagneranno in questa campagna elettorale. Cinque liste – ha spiegato il candidato sindaco Federico Basile – che puntano alla continuità di questo progetto partendo proprio da quella denominata Basile sindaco in cui io sarò capolista. Sabato presenteremo i nomi e i volti dei trentadue candidati della prima lista, che punterà sull’azione di programmazione amministrativa e di governo che stiamo continuando a portare avanti per la città. Affiancata alla lista Basile Sindaco di Messina ci sarà la compagine che vedrà capolista Cateno De Luca denominata infatti Con De Luca per Basile Sindaco. Si tratta, ha proseguito Basile, di uomini e donne che avevano già spossato il progetto di Cateno De Luca. Abbiamo poi immaginato ulteriori tre liste nelle quali saranno coinvolti tutti coloro che stanno manifestando la loro disponibilità a dare un contributo, in termini di idee e mobilitazione, alla mia candidatura a sindaco.”

Le liste sono denominate “Amo Messina”, “Senza se e senza ma” e “Orgoglio messinese”.

“Tre liste – ha spiegato il candidato sindaco Federico Basile – che nel loro nome raccolgono tutto il senso di questa esperienza amministrativa. Senza se e senza ma, come più volte ho avuto modo di sottolineare, è il leitmotiv dell’azione messa in campo da De Luca, un’azione che parte dall’amore per la città di Messina ecco perché “Amo Messina”. Una dichiarazione d’amore che si riflette nella trasparenza con la quale oggi ci presentiamo alla città. Noi non abbiamo bisogno di aspettare nessuno. Siamo liberi oggi, così come lo eravamo ieri di presentarci alla città portando in dote i risultati ottenuti. La nostra forza risiede nella libertà che guida il nostro progetto. Oggi c’è chi sta decidendo le sorti della città di Messina nei salotti romani e palermitani, stanno decidendo come spartirsi interessi e poltrone. Noi siamo qui con la nostra squadra definita, il nostro programma già pronto e la voglia di difendere i risultati raggiunti con l’orgoglio di essere messinesi. Quel sentimento di orgoglio che vogliamo trasmettere a tutti.”

