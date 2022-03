Lipari, parte la raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina

Il Comune di Lipari nell’ambito dell’emergenza umanitaria in Ucraina supporta le iniziative di

solidarietà dei propri dipendenti e le numerose altre iniziative messe in campo sul territorio dalle diverse Associazioni per la raccolta dei beni di prima necessità in aiuto e assistenza al popolo ucraino.

L’Amministrazione Comunale promuove l’iniziativa di ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per la campagna straordinaria di raccolta fondi lanciata da Croce Rossa Italiana, Unicef e Unhcr con il sostegno della RAI, tramite

sms solidali o chiamata da rete fissa al numero

45525.

I dipendenti comunali presteranno la propria collaborazione volontaria a supporto della raccolta effettuata dalla Associazione Nazionale dei Carabinieri di Lipari.

Inoltre, l’Amministrazione mette a disposizione i propri locali per la raccolta e per lo stoccaggio del materiale da inviare in Ucraina alla Fraternità Misericordia che ne ha fatto richiesta e alle Associazioni che vorranno manifestarne eventuale necessità.

Si riportano le iniziative di raccolta dei beni di prima necessità presenti sul territorio che riguardano (come pubblicamente già diffuso dagli stessi Enti):

Alimenti non deperibili

Farmaci da banco

Abbigliamento nuovo o in buono stato

Altro materiale (Giochi per infanzia, coperte, sacchi a pelo, asciugamani, pannolini, biancheria da letto)

FRATERNITÀ

MISERICORDIA

Punti di raccolta (fino a giovedì 10 marzo):

SALA COMUNALE c/o UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, Via Garibaldi angolo Via

Umberto I

SUPERMERCATO DECÒ

, Corso Vittorio Emanuele

Ore 8:30/13:00 e 15:30/19:00

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – sez. LIPARI

Punto di raccolta CHIESA SANT’ANTONIO, Piazza Mazzini

Tutti i giorni ore 9:00/12:00 – 16:00/19:00

ASSOCIAZIONE “VALENTINO UNO DI NOI”

Punto di raccolta Residence LA GIARA, (fino a giovedì 10 marzo)

