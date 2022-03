Caso Sorrenti, Raffa fa dietrofront? “Sorrenti è a disposizione della Città”

di Michele Bruno – Oggi in una conferenza stampa Angela Raffa, deputata alla Camaera del M5S, ha presentato Domenico Sorrenti alla Città. Non si capisce bene per quale scopo però. Sorrenti è un nome noto e illustre della Città di Messina, non ha bisogno di molte presentazioni. E’ il Presidente di quel Birrificio Messina rimasto in piedi nonostante le difficoltà ed il trasferimento della Birra Messina a Massafra, in Puglia, grazie a 15 mastri birrai che hanno deciso di portarlo avanti.

E’ lo stesso Sorrenti in Conferenza stampa ad ammettere che: “candidarmi a Sindaco è una parola grossa” e che piuttosto è “a disposizione della Città”. Insomma Sorrenti potrebbe anche essere solo un candidato al Consiglio Comunale, per fare un’ipotesi. Nulla viene chiarito al momento.

Il M5S di cui Raffa fa parte, sia con il deputato regionale Antonio De Luca (qui le dichiarazioni), sia ieri con la capogruppo Cristina Cannistrà che abbiamo intervistato a Radar (qui), hanno chiarito che Sorrenti non è il candidato a Sindaco di M5S e della coalizione di centrosinistra. Cannistrà ci ha detto: “Sorrenti è persona stimabile, ma c’è una coalizione che sta lavorando per formare un programma e trovare un nome condiviso, lanciarlo sarebbe ingiusto nei suoi confronti e di quello della coalizione stessa”.

Per Angela Raffa: “Sorrenti è una persona che ha fatto molto per Messina, non capisco per quale motivo ci siano sul suo nome queste contrarietà, io non sapevo di nessun dissidio interno alla coalizione su questo nome, lo apprendo dalle parole di Antonio De Luca”.

Cannistrà stessa invece spiega a Radar:

“io come capogruppo in Consiglio Comunale di M5S non sono stata mai avvertita da Angela Raffa di questa sua iniziativa, e credo nessuno dei nostri ne fosse informato, si tratta di una iniziativa personale”.

Insomma ci sono due versioni differenti sulla vicenda da parte del Movimento 5 Stelle e della maggioranza dei portavoce del meetup 5 stelle rispetto a quella di Raffa.

Intanto imperversa il toto-nomi e molti colleghi della stampa parlano del nome di Valentina Zafarana. Al momento però è un’idea molto difficile, perché Zafarana potrebbe non avere la volontà di candidarsi a Palazzo Zanca.

Al momento non esiste un nome definitivo e condiviso, e su questo incalza infatti Raffa:

“La coalizione non ha fatto nessun nome, gli avversari fanno già i tour elettorali e noi siamo in alto mare. Dobbiamo darci una sveglia. E’ per questo che ho lanciato la proposta”.

Infine Sorrenti avverte:

“Separate il mio nome da quello del Birrificio Messina, il Birrificio non fa politica, il Birrificio è una creatura dei 15. Sono io che mi metto a disposizione della Città”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it