Gino Sturniolo candidato a Sindaco della sinistra radicale: “48 ore per sciogliere le riserve”

di Michele Bruno – Sembra che un pezzo di sinistra possa prendere una strada autonoma rispetto al percorso che sta facendo la coalizione di centrosinistra con PD, M5S ed altre realtà civiche e sociali come Cambiamo Messina dal Basso.

Le realtà della sinistra radicale messinese, tra cui Rifondazione Comunista e Potere al Popolo hanno deciso di appoggiare la candidatura a Sindaco di Gino Sturniolo, che però non ha ancora sciolto le riserve e deciderà entro 48 ore.

Sturniolo è un bibliotecario della Biblioteca Regionale Giacomo Longo di Messina, ex consigliere eletto nelle liste che sostenevano l’ex Sindaco Renato Accorinti, ma in seguito suo durissimo oppositore, soprattutto in merito alle materie di Bilancio, su cui è stato molto critico.

E’ attualmente l’esponente più noto a Messina del Movimento Antudo, di ispirazione indipendentista siciliana.

